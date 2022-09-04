news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
4 сентября 2022  17:12

Посол США Салливан завершил работу в России

news_top_970_100

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу на этом посту и покинул Москву. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Дипломат был назначен на должность посла в РФ в декабре 2019 года. Таким образом, Салливан проработал на этом посту почти три года. Теперь он намерен завершить свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

Неизвестно, кто станет преемником Джона Салливана. До его прибытия «обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд», пояснили в дипмиссии.

В июне этого года Салливан допустил возможность закрытия Россией и Соединенными Штатами посольств на территории друг друга. При этом он назвал развитие событий по такому сценарию «большой ошибкой».

#Россия и США #посол сша в россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100