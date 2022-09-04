Посол США Салливан завершил работу в России

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу на этом посту и покинул Москву. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Дипломат был назначен на должность посла в РФ в декабре 2019 года. Таким образом, Салливан проработал на этом посту почти три года. Теперь он намерен завершить свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

Неизвестно, кто станет преемником Джона Салливана. До его прибытия «обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд», пояснили в дипмиссии.

В июне этого года Салливан допустил возможность закрытия Россией и Соединенными Штатами посольств на территории друг друга. При этом он назвал развитие событий по такому сценарию «большой ошибкой».