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Политика 19 декабря 2024 13:10

Путин: Россия будет защищать Белоруссию в случае ядерной угрозы

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Президент России Владимир Путин заявил во время подведения итогов года, что в случае ядерной угрозы в отношении Белоруссии РФ сделает все, чтобы обеспечить безопасность союзника.

«Мы объявили о том, что если угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии», – сказал глава российского государства.

Решение принято по согласованию с белорусским руководством, отметил Путин, а именно с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Это важная компонента обновленной ядерной стратегии РФ, заключил российский лидер.

Путин сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией.

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#Прямая линия Владимира Путина 2024 #Владимир Путин #Белоруссия
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