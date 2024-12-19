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Прямая линия Владимира Путина – онлайн-трансляция
Президент РФ Владимир Путин сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. Начало запланировано на 12:00. В студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты.
Трансляцию ведут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года. С того момента прямая линия проходила 18 раз, большая пресс-конференция – 16 (без учета совмещенных).
Фото: kremlin.ru
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