Российско-китайский форум «РОСТКИ» стартует в Казани

Фото: Егор Алеев / Фотохост-агентство ТАСС

Сегодня в столице Татарстана открывается российско-китайский форум «РОСТКИ». Мероприятие, организованное в международном выставочном центре Kazan Expo, продлится два дня, 7 и 8 сентября. Предусмотрено более 15 направлений работы, в том числе IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.

Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая. В том числе подтвердили участие 19 официальных делегаций из КНР. В ходе форума состоится около 50 сессий по различным направлениям.

Ведущими участниками бизнес-форума станут высокопоставленные представители российских и китайских компаний. В частности, Ли Лян из Chairman of Shengli Oilfield Kangbei Group Company поделится знаниями о нераспределенных нефтяных месторождениях и технологиях их разработки. В свою очередь генеральный директор Shengli Oilfield Kangbei Group International Trade Company Чжэн Чжаомэй презентует возможности торговли и инвестиций между РФ и КНР в нефтегазовой отрасли. А гендиректор Qingdao Hehuixin International Trade Co. Ltd. Ван Хонгвэй остановится на потенциале двух стран в области международной торговли.

Запланировано участие президента Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции и председателя китайской части Российско-Китайской палаты Чжан Юйцзина, заместителя главы Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мердана Мугета и других гостей. В качестве спикеров также выступят исследователи из Московского государственного университета, Государственного университета управления и Московского городского университета управления.

На международной выставке Russia-China Expo окажутся представлены 27 экспонентов из двух стран. Там будут презентованы инвестиционные и инфраструктурные проекты, B2B-проекты, инициативы крупного бизнеса и субъектов МСП, международные стенды. Отдельно там будет показан Промышленный кластер РТ.

Помимо прочего, в рамках выставки участники события получат возможность протестировать автомобили девяти китайских брендов. У желающих провести тест-драйв при себе должны быть водительские удостоверения категории «В».

В дополнение к основной программе гости форума смогут осмотреть компании, сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, ОЭЗ «Иннополис», ИТ-парк в области высоких технологий и другие представляющие интерес татарстанские организации.

Культурная программа форума будет включать концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и другие ивенты. На концерте «Дни Китая в Татарстане» прозвучат произведения мирового музыкального наследия в исполнении российских и китайских студентов Казанской консерватории.

Вниманию публики накануне вечером уже представили спектакль режиссера Артура Козина «Убить императора», основанный на пьесе «Наш Цзин Кэ» лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Главным героем является легендарный воин, неудачно пытавшийся убить будущего первого императора Китая — жестокого Цинь Ши-хуанди.

В рамках спецпроекта «Живопись: соприкосновение культур России и Китая» покажут полотна, созданные татарстанскими художниками. Еще одним значимым событием станет игра Вэйци «Думай — Играй — Побеждай», соорганизатором которой станет Михаил Емельянов, директор 41-го чемпионата мира по Го. Состязающиеся смогут почувствовать себя частью древней культуры и развить стратегические и аналитические навыки.

Среди прочих мероприятий следует упомянуть китайскую чайную церемонию (предполагающую рассказ экспертов об этой традиции), Фестиваль китайского кино, товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая, Молодежный фестиваль, показательные выступления по восточным и национальным единоборствам, товарищеский матч между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».

Более подробно о самом форуме, его деловой и культурной программе читайте в материале «Татар-информа» Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай».