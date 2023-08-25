Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай»

Первый Российско-Китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 7-8 сентября на «Казань Экспо»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«РОС — Россия, КИ — Китай, а Т между ними — это Татарстан»

Первый Российско-Китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 7-8 сентября на «Казань Экспо».

«РОСТКИ расшифровывается как РОС — Россия, КИ — Китай, а Т между ними — это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога», – процитировала руководителя Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талию Минуллину пресс-служба форума.

На логотипе с одной стороны рука, окрашенная в цвета флага России, с другой — рука с цветами флага КНР.

«Вместе они держат татарский казан — горшочек с землей, где уже есть ростки. С одной стороны, это символизирует плодотворную почву для российско-китайских инициатив, с другой – огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Не исключаю, что при ежегодном проведении логотип претерпит изменения и уже через несколько лет ростки трансформируются в плодоносящие деревья, что мы увидим на росте товарооборота, в том числе благодаря площадке этого нового форума», – надеется глава агентства.

Рустам Минниханов заявлял на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, что товарооборот с Китаем в прошлом году увеличился в 1,6 раза Фото: rais.tatarstan.ru

У Татарстана хорошо развитая сетка партнеров с Китаем

Взаимная торговля Татарстана с Поднебесной стремительно растет. Товарооборот в прошлом году увеличился в 1,6 раза и превысил $1,6 млрд долларов, заявлял на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае в этом году Раис РТ Рустам Минниханов.

«Нам нужно наращивать сотрудничество. Мы видим, что наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать», – говорил руководитель республики.

Минуллина отмечает, что у Татарстана есть хорошо развитая сетка партнеров с Китаем. Работают межправительственные соглашения с китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, городом Чунцин. Кроме того, 15 городов республики побратимы с китайскими городами.

«Предприятия Татарстана активно развивают отношения с партнерами из Китая по линии промышленности и сельского хозяйства. Есть хорошие примеры по инновационным технологиям. Крупнейшие китайские компании выбирают Татарстан как точку входа на российский рынок. В качестве примера можно привести компанию Haier с крупнейшим в России несырьевым проектом с инвестициями в 1 млрд долларов», – подчеркивает глава АИР.

С 2015 года в Казани работает Генеральное консульство КНР, консульский округ которого включает в себя 14 субъектов ПФО.

Развивается межвузовская кооперация, функционирует институт Конфуция, почти 2 тыс. китайских студентов проходят обучение в вузах республики. «Так что Татарстан можно назвать если не образцовым, то точно в числе лидеров в качестве регионального связующего звена и комфортной деловой площадки для регулярных встреч провинций Китая и субъектов России», – считает Минуллина.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в марте этого года на переговорах Фото: kremlin.ru

8 направлений от Путина и Си, выставка и тур по предприятиям

Что будет в деловой программе? Она ориентирована на 8 ключевых направлений, которые определили Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в марте этого года на переговорах. Это торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация, сельское хозяйство.

Очевидно, что именно связи регионов РФ и провинций Поднебесной могут сшить две экономические системы. И именно поэтому Татарстан проявил инициативу – проводить каждый год такой форум. Он должен стать платформой для межрегионального диалога.

В программе более 50 деловых сессий, в том числе на темы сотрудничества в сферах IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, образования. Будут секции, посвященные политике, робототехнике, микроэлектронике, станкостроению, судостроению, растениеводству и животноводству, электротранспорту, логистике, финансам, культуре, образованию, медицине, спорту и туризму.

Российские предприниматели узнают:

как выйти на рынок Китая;

какие запросы у потребителей в КНР;

как получить сертификацию;

как позиционировать свой бренд;

где найти торгового партнера из Китая.

Во время саммита откроется международная выставка Russia-China Expo. Она займет площадь около 15 тыс. кв. метров. Здесь будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты стран, продукция бизнеса, пройдет презентация технологических альянсов, B2B проектов.

Кроме того, участники форума посетят промышленные объекты, в том числе КАМАЗ, заводы Haier в Набережных Челнах и особую экономическую зону «Иннополис».

Ожидается, что участниками форума станут более 3 тысяч человек Фото: rais.tatarstan.ru

Спикеры форума – главы китайских корпораций

Ожидается, что участниками форума станут более 3 тысяч человек. Подтвердили участие 19 официальных китайских делегаций.

Будут представители Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (СССМ).

Компания Chairman of Shengli Oilfield Kangbei представит потенциала нефтяной отрасли и перспективные инвестиционные проекты.

Генеральный директор Shengli Oilfield Kangbei Чжэн Чжаомэй расскажет о возможностях торговли и инвестиций между Россией и Китаем в нефтегазовой отрасли.

Глава Qingdao Hehuixin International Trade Ван Хонгвэй обозначит потенциал России и Китая в области международной торговли.

Генеральный директор Beijing Zhonghuang Greenhouse Technology Чжан Йонг расскажет о перспективных проектах, связанных с инновационными методами выращивания и обработки пищевой продукции, и представит возможности сотрудничества с российскими компаниями в этой области.

«Главным эффектом, который можно ожидать от форума, является укрепление и расширение сотрудничества и партнерства между Россией и Китаем на уровне межрегионального взаимодействия и совместных бизнес-инициатив», – сказала Талия Минуллина.

По ее словам, саммит задаст направление для дальнейшего сотрудничества.

«Ожидается, что форум будет способствовать развитию экономических, политических, культурных и научных связей между двумя странами, а также способствовать тесному взаимодействию в различных международных вопросах и укреплению мирового многополярного порядка. Со временем форум станет ежегодным масштабным событием, которое будет работать на бизнес-сближение России и Китая», – убеждена глава АИР.

Не менее обширна и неформальная часть форума – культурная. Запланированы концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и так далее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спектакль нобелевского лауреата, чайная церемония и дом Ленина

Не менее обширна и неформальная часть форума – культурная. Запланированы концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и так далее.

Наиболее ярким станет концерт «Дни Китая в Татарстане», где прозвучат произведения мирового музыкального наследия в исполнении российских и китайских студентов Казанской консерватории. Организаторы обещают, что зрители получат «уникальные музыкальные впечатления».

Впервые в России покажут спектакль «Наш Цзин Кэ» по произведению лауреата Нобелевской премии Мо Яня. История рассказывает о подвигах воина во времена раздробленности Китая. Действо покорит сердца зрителей своим глубоким смыслом, а актеры – талантливым исполнением, убеждены устроители.

Будет организован спецпроект «Живопись: соприкосновение культур России и Китая», где представят картины татарстанских художников. «Каждая работа пропитана духом единства и переплетения культур России, Татарстана и Китая. У участников форума есть возможность приобрести эти произведения искусства и ощутить глубину и красоту культурного наследия», – сообщила пресс-служба форума.

Для гостей также проведут китайскую чайную церемонию, где будет раскрыт глубокий смысл действа, а эксперты расскажут о тонкостях индивидуального подбора сорта чая – они насладятся 7 видами чая.

В Казани пройдет и показ китайского кино, причем в рамках Фестиваля мусульманского кино – он уже довольно давно проводится в такой композиции и органично влился в состав главного кинопросмотра в Татарстане. Всего будет показано шесть фильмов из Поднебесной в разных жанрах.

И, конечно же, важной частью программы станут экскурсии в Дом-музей Владимира Ленина, революционера, который провел свои молодые годы в Казани и стоял у истоков создания первого в истории человечества социалистического государства.

На молодежном фестивале можно будет поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции по китайской каллиграфии и живописи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матч между командами КХЛ, восточные единоборства и игры в го

На молодежном фестивале можно будет поучаствовать в мастер-классах по созданию национальных костюмов и приготовлению блюд, послушать лекции по китайской каллиграфии и живописи. Здесь же состоятся показательные выступления по восточным и национальным единоборствам.

Довольно большая часть форума посвящена спорту. Пройдет товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая.

Планируется провести профессиональный турнир по игре Вэйци «Думай – Играй – Побеждай», или го.

Вишенкой на торте станет хоккейный матч между казанским «Ак Барсом» и пекинским «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне татарстанский коллектив дошел до финала Кубка Гагарина. В свою очередь, команда из Китая заняла лишь 10-е место в своей конференции. Последний раз клубы встречались в феврале в Мытищах. Предстоящая игра состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

«Мы планируем провести и чайные церемонии, и курсы каллиграфии, запланированы спектакль, концерт, фестиваль китайского кино – все, что на сегодняшний день содействует развитию культурных отношений с Китайской Народной Республикой. Контактов у нас на сегодня немало – в Татарстане работают крупные китайские предприятия, и мы хотели бы пригласить на форум их партнеров. Наша главная задача – провести форум на самом высоком уровне, в полной мере показав все гостеприимство нашей республики», – сказала Талия Минуллина.