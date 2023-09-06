В Казани состоялась премьера спектакля «Убить императора» по пьесе Мо Яня

В малом зале Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала в Казани состоялся премьерный показ спектакля режиссера Артура Козина «Убить императора» по пьесе «Наш Цзин Кэ» китайского писателя Мо Яня, лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года. Показ прошел в рамках культурной программы Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

На премьеру были приглашены участники форума, а также жители и гости столицы Татарстана.

«Когда у нас появилась возможность сделать что-то совместное для России, Республики Татарстан и Китая, мне сразу вспоминалась драматургия Мо Яня. Прежде всего это актуальность истории, я уверен — она вовлечет публику и артистов. На первый взгляд кажется, что мы совсем разные. У Китая своя философия, свое мировоззрение, но когда мы начали погружаться в историю, оказалось, что все мы люди и испытываем одни и те же чувства. В основе сюжета лежит реальная история, которая стала частью фольклорного наследия Китая», — рассказал режиссер.

Главный герой постановки Цзин Кэ — уроженец царства Вэй, широко образованный муж, доблестный воин и умелый фехтовальщик. Он соглашается на предложение принца Даня, наследника царства Янь, совершить покушение на правителя царства Цинь и будущего императора Цинь Шихуанди, который стремится объединить китайские государства (ему удастся это сделать, но его динасия падет через четыре года после его смерти). Будущий владыка всей Поднебесной отличается крайней жестокостью и имеет много врагов.

Режиссер отметил, что «Убить императора» — это спектакль о человеке, которому необходимо познать себя и принять важное жизненное решение. «Интерпретация современной китайской драматургии создана творческой группой российских и китайских артистов. У нас смешенный коллектив, главный музыкант Юаньхао из Китая и заслуженная актриса России Евгения Игумнова наполовину китаянка. Она сыграет наложницу Янь-цзи», — добавил Козин.

Режиссер сосредоточил внимание публики на внутренних противоречиях в характере Цзин Кэ. Он построил постановку таким образом, чтобы она не воспринималась лишь как очередная сценическая интерпретация известного всем в Китае сюжета. Герою не удалось совершить задуманное, но его имя вошло в историю Китая и стало символом храбрости в народной памяти. Стоит отметить, что Мо Янь добавил в свою версию этого повествования долю постмодернистской иронии.

Более подробно о самом российско-китайском форуме «РОСТКИ», его деловой и культурной программе читайте в материале «Татар-информа» Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай».