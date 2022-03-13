Российских и белорусских спортсменов отстранили от Универсиады в Чэнду

Международная федерация университетского спорта (FISU) отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований как минимум до конца 2022 года, включая и предстоящую XXXI Всемирную летнюю Универсиаду в китайском городе Чэнду. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«<…> российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, все соревнования под эгидой FISU на территории России и Беларуси отменены до конца 2022 года. Причиной введение таких санкций стала российская специальная военная операция на Украине.

Универсиада в Чэнду должна была пройти еще в 2021 году, но оказалась перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения состязаний — с 26 июня по 7 июля. Следующая летняя Универсиада должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.