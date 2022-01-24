Российским компаниям в сфере генетических технологий уменьшат налог на прибыль

В России уменьшат налог на прибыль компаниям, занятых в сфере генетических технологий. Список поручений, утвержденных Президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ <...> обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий».

Поручение Кабмин должен исполнить до 10 июля 2022 года, ответственным назначен Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Также Путин поручил ускорить внедрение в промпроизводство результатов исследований, проводимых в области генетических технологий, и проработать со странами – членами ЕАЭС ускоренную регистрацию инновационных лекарств.