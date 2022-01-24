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Официальная хроника
24 января 2022  19:08

Путин поручил ускорить внедрение в производство генетических инноваций

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Необходимо оперативно вводить в производство результаты исследований, проводимых в области генетических технологий. Разработать соответствующий механизм Кабмину поручил Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы обеспечить <...> создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», — отмечается в списке поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Об итогах работы необходимо отчитаться до 1 сентября, а затем ежегодно. Ответственность за выполнение поручения возложена на Премьер-министра России Михаила Мишустина, зампреда Правительства Татьяну Голикову, а также помощника Президента РФ Андрея Фурсенко.

#Владимир Путин #поручение #генетика
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