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Здоровье
24 января 2022  18:37

Путин поручил Кабмину проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств

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Президент России Владимир Путин поручил Кабмину со странами – членами ЕАЭС проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств. Список поручений, утвержденных по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в стране, опубликован на сайте московского Кремля. 

В документе говорится: «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов».

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер Михаил Мишустин, доклад Президенту должны представить до 1 сентября 2022-го, затем отчитываться ежегодно.

#Владимир Путин #поручения президента
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