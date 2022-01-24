Путин поручил Кабмину проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину со странами – членами ЕАЭС проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств. Список поручений, утвержденных по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в стране, опубликован на сайте московского Кремля.

В документе говорится: «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов».

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер Михаил Мишустин, доклад Президенту должны представить до 1 сентября 2022-го, затем отчитываться ежегодно.