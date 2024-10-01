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Общество 1 октября 2024 21:57

Российским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля и использования аэропортов в этих государствах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заявление сделано «в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов». Возобновить рейсы рекомендуется после особого распоряжения.

Так, по данным СМИ, самолет Red Wings, летевший сегодня из Сочи в Тель-Авив уже совершил посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Сегодня вечером Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Позднее, по данным СМИ, израильская армия анонсировала мощные удары, которые нанесет этой ночью по целям на всей территории Ближнего Востока.

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#Росавиация
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