Российским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля и использования аэропортов в этих государствах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заявление сделано «в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов». Возобновить рейсы рекомендуется после особого распоряжения.

Так, по данным СМИ, самолет Red Wings, летевший сегодня из Сочи в Тель-Авив уже совершил посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Сегодня вечером Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Позднее, по данным СМИ, израильская армия анонсировала мощные удары, которые нанесет этой ночью по целям на всей территории Ближнего Востока.