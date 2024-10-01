В Сети появились кадры запуска боевых ракет из Ирана в Израиль

Кадры пуска ракет из Ирана по Израилю появились в Сети. Около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля. По всей территории еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги.

В израильской армии заявили, что сделают все необходимое для защиты граждан страны, и попросили их соблюдать инструкции.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) указал, что начал атаку в ответ на смерть генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана. Иранский Корпус стражей исламской революции также предупредил о жестких последствиях в случае израильского ответа.

О том, что Иран в ближайшее время может запустить в сторону Израиля баллистические ракеты, ранее во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.