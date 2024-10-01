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ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в направлении Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля.
По всей территории еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, жителям Израиля массово приходят оповощения с просьбой спрятаться в укрытия.
В израильской армии заявили, что сделают все необходимое для защиты граждан страны, и попросили их соблюдать инструкции.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил граждан, что еврейское государство ждут «дни испытаний», и призвал всех проявить единство и строго следовать указаниям армии. Заявление премьер-министра прозвучало на фоне сообщений о том, что Иран, возможно, готовится запустить ракеты по Израилю, передает информагентство ТАСС.
UPD. Газета The Jerusalem Post утверждает, что со стороны Ирана по территории Израиля запущено около 400 ракет.
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