Российский МИД пригрозил Финляндии ответными мерами в случае запрета на выдачу виз

Если Финляндия примет решение прекратить выдачу теристических шенгенских виз гражданам России, то Москва примет ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях, говорится в заявлении Захаровой на сайте дипведомства. В Финляндии, по ее словам, «забыли о взятых на себя международных обязательствах способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, экономических интересах собственных предпринимателей».

«Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?», – задась вопросом дипломат.

Ранее главные парламентские партии Финляндии согласились с идеей прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине. В Кремле на это также пообещали «крайне негативную» реакцию.