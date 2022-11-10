Российский магазин приложений RuStore стал обязательным для предустановки

Новый отечественный онлайн-сервис по установке приложений RuStore внесли в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Предполагается, что он заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить пользователям из России непрерывный доступ к цифровым услугам и сервисам в условиях санкционного давления. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Кроме того, Правительство России увеличило число обязательных приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам с 10 до 15.

Российская онлайн-платформа для скачивания приложений RuStore разработана по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Ее разработкой занималась команда соцсети «ВКонтакте» совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

Напомним, в начале мая Google Play заблокировал скачивание и обновление платных приложений для пользователей из России на фоне проведения военной спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.