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Технологии
21 июля 2022  18:48

Минцифры предложило включить RuStore в список программ для предустановки на гаджеты

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Минцифры предложило предустанавливать на гаджеты российский магазин приложений RuStore. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Если инициатива будет принята, RuStore будут предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты, продающиеся внутри России.

«Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений», — говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в начале мая онлайн-магазин Google Play заблокировал скачивание и обновление платных приложений для пользователей из России. Причиной послужило проведение российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин

#отечественное по
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