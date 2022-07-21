Минцифры предложило включить RuStore в список программ для предустановки на гаджеты
Минцифры предложило предустанавливать на гаджеты российский магазин приложений RuStore. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.
Если инициатива будет принята, RuStore будут предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты, продающиеся внутри России.
«Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений», — говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, в начале мая онлайн-магазин Google Play заблокировал скачивание и обновление платных приложений для пользователей из России. Причиной послужило проведение российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.