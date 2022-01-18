Российский инвестиционный форум был перенесен из-за коронавируса

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране Российский инвестиционный форум переносится с февраля на более поздний срок, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом Правительство сообщило в своем Telegram.

Глава Кабмина отметил, что главы регионов должны находиться на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы и принимать меры для противодействия распространению коронавируса.

В этой связи Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. «Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», – сказал Мишустин.

Напомним, Российский инвестиционный форум должен был пройти в феврале в офлайн- и онлайн-форматах. Очная часть мероприятия должна была состояться на территории федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.