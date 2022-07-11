Российские хакеры утверждают, что добыли секретные документы об украинской армии

Хакеры из российской группы RaHDIt и украинской «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в RaHDIt.

По словам хакеров, которые приводит агентство, они якобы располагают оперативными документами ВСУ и данными об оперативной обстановке.

«Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – заявил источник. Такие данные хакеры продолжают получать в режиме реального времени при помощи «Берегинь», которым помогают «друзья на службе в ВСУ», утверждает он.

На прошлой неделе Российские хакеры опубликовали данные тысячи сотрудников украинской разведки, а еще раньше взломали сайт Налоговой службы США, объяснив атаку ответом на «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте в России.