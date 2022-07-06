Российские хакеры опубликовали данные тысячи сотрудников украинской разведки

Российско-украинская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные сотрудников украинской разведки. Сведения опубликованы на сайте «Немезида».

В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране, передает РИА Новости. Кроме того, опубликованы данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

В сопроводительном письме хакеры заявили, что сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины – прим.ред.) на острове Рыбальский в Киеве. Кроме того, использовались методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Это первый материал в серии публикаций и самая крупная утечка данных украинской разведки с начала спецоперации, утверждается в комментарии.

Напомним, на прошлой неделе российские хакеры взломали сайт Налоговой службы США, объяснив атаку ответом на «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте в России.