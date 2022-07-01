Российские хакеры взломали сайт Налоговой службы США

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США, сообщают «Известия» со ссылкой на телеграм-канал хакеров.

Отмечается, что сайт Payusatax.com не работает ровно пять часов. «На этом тест нашего нового метода подошел к концу. Оставляем DDOS payusatax.com на цикле "Бесконечный запрос"», — говорится в сообщении.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Отказано в доступе. У вас нет доступа к [сайту]. Владелец сайта может установить ограничения, которые препятствуют вашему доступу к сайту. Свяжитесь с владельцем сайта для получения доступа или попробуйте загрузить страницу еще раз».

Атаку хакеры объяснили ответом на «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.