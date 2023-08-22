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Российские войска отразили атаку шести беспилотников
ВС Российской Федерации отразили атаку шести беспилотников.
Как отметили в оборонном ведомстве страны, накануне около 23.00 северо-западнее Крыма пресечена территорическая атака беспилотников. Благодаря работе средств ПВО два беспилотника самолетного типа были уничтожены и рухнули в Черное море в 40 километрах от полуострова.
Сегодня утром еще два беспилотника были обнаружены средствами ПВО и потерпели крушение над территорией Брянской области. В Подмосковье силы ПВО также предотвратили очередную атаку ВСУ ударными беспилотниками: один БПЛА рухнул в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
Стоит отметить, что в результате атаки БПЛА в Красногорске поврежден жилой дом, на месте работают спецслужбы. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, отметил губернатор Андрей Воробьев.
В свою очередь в Росавиации сообщили, что в целях обеспечения безопасности временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово.
«После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», – отметили в ведомстве.
В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.
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