Российские войска отразили атаку шести беспилотников

Фото: Telegram-канал губернатора Московской области

ВС Российской Федерации отразили атаку шести беспилотников.

Как отметили в оборонном ведомстве страны, накануне около 23.00 северо-западнее Крыма пресечена территорическая атака беспилотников. Благодаря работе средств ПВО два беспилотника самолетного типа были уничтожены и рухнули в Черное море в 40 километрах от полуострова.

Сегодня утром еще два беспилотника были обнаружены средствами ПВО и потерпели крушение над территорией Брянской области. В Подмосковье силы ПВО также предотвратили очередную атаку ВСУ ударными беспилотниками: один БПЛА рухнул в районе Красногорска, другой в районе Часцов.

Стоит отметить, что в результате атаки БПЛА в Красногорске поврежден жилой дом, на месте работают спецслужбы. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, отметил губернатор Андрей Воробьев.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что в целях обеспечения безопасности временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово.

«После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», – отметили в ведомстве.

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.