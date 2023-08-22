Средства ПВО пресекли атаку двух украинских беспилотников в районе Крыма

Около 23.00 северо-западнее Крыма пресечена территорическая атака беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Благодаря работе средств ПВО два БПЛА самолетного типа были уничтожены и рухнули в Черное море в 40 километрах от полуострова.