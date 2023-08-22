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Средства ПВО пресекли атаку двух украинских беспилотников в районе Крыма
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Около 23.00 северо-западнее Крыма пресечена территорическая атака беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Благодаря работе средств ПВО два БПЛА самолетного типа были уничтожены и рухнули в Черное море в 40 километрах от полуострова.
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