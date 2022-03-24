Российские военные взяли под контроль украинский город Изюм

Город Изюм в Харьковской области взят под контроль российскими военными силами, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», – сказал он.

20 марта солдаты, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью форсировали реку на окраине Изюма и завладели плацдармом. В следующие сутки они отражали непрерывные контратаки украинских военных. Таким образом российские войска смогли установить понтонный мост.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.