Российские военные взяли Артемовск в окружение

Советник врио ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли в оперативное окружение Артемовск (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике. Он также отметил, что практически вокруг всего города российская артиллерия ведет плотный огонь, что не дает украинским военным вылезти из окопов.

«Артемовск сейчас находит в оперативном окружении. С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — передает ТАСС слова Кимаковского.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что продвижение российских войск в Артемовске усложняют сотни линий обороны, созданные ВСУ. Также он объяснял затруднения российских военных в этом направлении тем, что город разделен на несколько частей, а под землей находятся шахты, в которых перемещаются танки и БМП.

Напомним, Артемовск расположен на севере Донецкой республики, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.