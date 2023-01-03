Пригожин: Продвижение российских войск в Артемовске осложняется сотнями линий обороны ВСУ

В Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженными силами Украины (ВСУ) создано порядка пятисот линий обороны. Это сильно усложняет продвижение российских войск, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Артемовск – это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли», – цитирует Пригожина РИА Новости. После взятия очередного дома говорить о том, что оборона ВСУ прорвана, нельзя, добавил он.

«<...> За этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся», — продолжил Пригожин, отметив, что новый рубеж обороны встречается каждые десять метров.

Агентство также приводит комментарии военных, которые говорят, что для более быстрого и уверенного продвижения по Артемовску им необходима техника, особенно БМП-3, и снаряды.

31 декабря «Военное дело» со ссылкой на собственные источники сообщало, что российским десантникам и бойцам ЧВК «Вагнер» удалось прорвать оборону украинских войск в Артемовске и зайти в город.