Российские военные открыли огонь для досмотра шедшего на Украину сухогруза

Сегодня утром российские военные обнаружили в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. На требование остановиться судно не отреагировало, после чего его задержали принудительно, сообщили в Минобороны.

Судно заметил патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» в 6.40 утра. После этого российские военные потребовали от него остановиться, но сухогруз не отреагировал.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», – говорится в сообщении военного ведомства.

Для досмотра судна с «Василия Быкова» подняли вертолет Ка-29 с российскими военнослужащими. После переговоров, судно остановилось, после чего на него высадилась досмотровая группа. После осмотра сухогруз продолжил движение в порт.

«Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что в России будут рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов все суда в акватории Черного моря, которые движутся в украинские порты. Страны, под флагом которых они будут курсировать, приравниваются к вовлеченным в конфликт на стороне украинского режима.

Украина ограничила движение судов в Черном море, также предупредив, что следующие в российские порты суда могут рассматриваться как военные «со всеми соответствующими рисками».

После завершения зерновой сделки Россия отозвала гарантии безопасности судоходства по акватории Черного моря. В Кремле подчеркивали, что Россия готова вернуться к сделке при выполнении своей части договоренностей, среди которых – доступ продовольствия и удобрений на мировые рынки.