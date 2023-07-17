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Россия отзывает гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору
Зерновая сделка потеряла свой смысл на фоне саботажа Стамбульских договоренностей. Ни один из пунктов, выдвинутых Россией, на деле так и не заработал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Черноморская инициатива была запущена буквально через неделю после подписания. Однако вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов«, — подчеркнула она.
На практике так и не заработал меморандум Россия — ООН, а США и страны Запада продолжили расширять антироссийские санкции, фактически заблокировав банковские платежи, страхование и транспортную логистику.
Спустя год подобной работы зерновой сделки Россия была вынуждена выступить против продления соглашения. Это означает следующее:
• отзыв гарантий безопасности судоходства,
• сворачивание морского гуманитарного коридора,
• восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря,
• расформирование СКЦ в Стамбуле.
«Без участия России „черноморская инициатива“ прекращает своё функционирование с 18 июля», — заметила Захарова.
По ее словам, возобновить работу сделки можно лишь при выполнении обязательств перед Россией.
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