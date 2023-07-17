Россия отзывает гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору

Зерновая сделка потеряла свой смысл на фоне саботажа Стамбульских договоренностей. Ни один из пунктов, выдвинутых Россией, на деле так и не заработал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Черноморская инициатива была запущена буквально через неделю после подписания. Однако вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов«, — подчеркнула она.

На практике так и не заработал меморандум Россия — ООН, а США и страны Запада продолжили расширять антироссийские санкции, фактически заблокировав банковские платежи, страхование и транспортную логистику.

Спустя год подобной работы зерновой сделки Россия была вынуждена выступить против продления соглашения. Это означает следующее:

• отзыв гарантий безопасности судоходства,

• сворачивание морского гуманитарного коридора,

• восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря,

• расформирование СКЦ в Стамбуле.

«Без участия России „черноморская инициатива“ прекращает своё функционирование с 18 июля», — заметила Захарова.

По ее словам, возобновить работу сделки можно лишь при выполнении обязательств перед Россией.