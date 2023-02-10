Российские военные прервали снабжение ВСУ по трем из четырех дорог в Артемовск

ВС России взяли под контроль три из четырех дорог, по которым могли получать подкрепление украинские военные. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что российским войскам удалось закрепиться на севере города, а также обойти его с северной, южной и восточной сторон. «Они полностью простреливаются с нашей стороны», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВСУ еще могут связываться с городом по дороге на Часов Яр.

Ранее военный эксперт ЛНР отметил, что сейчас перед Киевом стоит выбор, оставить Артемовск или Часов Яр, а британский генерал указал Артемовск в числе трех крупных городов, которые ВСУ придется в скором времени покинуть.