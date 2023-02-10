Британский генерал назвал три города, которых Украина может лишиться в ближайшее время

В скором времени ВСУ могут покинуть несколько крупных городов: Харьков, Запорожье и — после крупных поражений — Артемовск. Таким мнением с Express поделился генерал британской армии Руперт Джонс.

Военный отметил, что не может точно спрогнозировать, где пройдут решающие сражения.

«В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем», — приводит его заявление РИА Новости.