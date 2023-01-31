Марочко: Киев стоит перед выбором, оставить Артемовск или Часов Яр

Украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они [ВСУ] там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска», – объяснил военный эксперт.

По его словам, в Часовом Яре и ранее находилась достаточно крупная группировка украинских войск, там много складов, есть лечебные учреждения, фортификационные сооружения.

«Но наши войска начали обходить Артемовск с юга... Но нужно учитывать, что им [ВСУ] нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр», – рассказал Марочко.