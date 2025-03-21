Российские виноделы стали наносить на некоторую продукцию спецмаркировку

Производители российского вина стали маркировать свои напитки сертификатом «Сделано в России». Отличительный значок «птичка» подтверждает качество товаров. Однако мера коснулась только тех товаров, которые идут на экспорт, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ), чей комментарий приводит РИА «Новости».

В центре отметили, что такая маркировка способствует успешному экспорту российских вин и других алкогольных напитков (водка и виски) в зарубежные страны, например, в Китай.

Недавно в Минсельхозе сообщали, что российские вина стали экспортировать в Таиланд. Среди перспективных направлений для наших виноделов также есть Израиль и Вьетнам. В 2024 году объемы винных поставок увеличились в Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.

Ранее сообщалось, что россияне сравнили качество отечественных и импортных вин. По результатам опроса ценителей вина российского производства стало больше.

До этого стало известно, что туристы, приезжающие в Турцию, начали спрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции.

Позже в Госалкогольинспекции РТ, отвечая на вопрос о качестве алкоголя в отелях Казани, заявили, что реализация алкоголя в мини-барах гостиниц требует лицензии.