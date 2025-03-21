Россияне оценили качество отечественных и импортных вин

27% россиян заявили, что отечественные вина лучше по качеству, чем импортные. За два года этот показатель среди опрошенных увеличился на 7%. Таковы результаты опроса Роскачества, пишет РИА «Новости».

А вот доля граждан, считающих импортные вина более качественными, нежели российские, наоборот, уменьшилась с 29% до 14%.

Более того, 58% россиян заявили, что отечественные вина «точно» не уступают по качеству импортным конкурентам.

Что касается ценовой справедливости относительно этих видов напитков, то 82% россиян готовы заплатить за хорошее вино до 1 тыс. рублей, еще 21% опрошенных могут отдать за хорошую бутылку до 500 рублей. Лишь 2% граждан потратят 2-5 тыс. рублей за качественный алкогольный напиток и 1% респондентов – больше 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции. В Госалкогольинспекции РТ, отвечая на вопрос о качестве алкоголя в казанских гостиницах, заявили, что реализация алкоголя в мини-барах гостиниц требует лицензии.