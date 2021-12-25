Российские специалисты выяснили, что дети начали чаще заражаться «омикроном»

После поездки российских специалистов в ЮАР стало известно, что дети начали чаще заражаться штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс», — рассказал глава Минздрава во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Мурашко отметил, что нужно не только самим соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие ограничения, но и обучать детей, как правильно вести себя в условиях пандемии. Кроме того, в детских коллективах необходимо проводить диагностику инфекционных заболеваний

По его словам, течение «омикрона» по симптоматике очень напоминает заболевание гриппом.

«Особенности клиники [омикрон-штамма] — мы видим, что маскируется под гриппозоподобное течение заболевания», – подчеркнул Мурашко.

Совместная российско-южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей «омикрона» проводилась с 13 по 22 декабря. Поручение отправить спецрейс в ЮАР дал Президент страны Владимир Путин после просьбы коллеги Сирила Рамапоса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.