Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел из Волгограда в Кейптаун

Самолет МЧС России, на борту которого находятся мобильная лаборатория и специалисты Роспотребнадзора и других ведомств для борьбы с Covid-19, вылетел из Волгограда в Кейптаун, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Из Волгограда в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МСЧ РФ», — рассказал собеседник агентства.

Поручение отправить спецрейс в ЮАР дал Президент страны Владимир Путин после просьбы Президента ЮАР Сирила Рамапоса.

Накануне вечером борт вылетел из Москвы в Волгоград. Сообщается, что здесь была проведена дозагрузка мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «КАМАЗ».