news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
11 декабря 2021  19:31

Самолет со специалистами Роспотребнадзора вылетел из Волгограда в Кейптаун

news_top_970_100

Самолет МЧС России, на борту которого находятся мобильная лаборатория и специалисты Роспотребнадзора и других ведомств для борьбы с Covid-19, вылетел из Волгограда в Кейптаун, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Из Волгограда в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МСЧ РФ», — рассказал собеседник агентства.

Поручение отправить спецрейс в ЮАР дал Президент страны Владимир Путин после просьбы Президента ЮАР Сирила Рамапоса. 

Накануне вечером борт вылетел из Москвы в Волгоград. Сообщается, что здесь была проведена дозагрузка мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «КАМАЗ».

#коронавирус #ИЛ-76 #юар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное