Российские муфтии помолились за успех Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Муфтии Духовного управления мусульман Российской Федерации прочли молитвы за успех российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

По словам заместителя председателя ДУМ Рушана хазрата Аббясова, в управлении надеются, что ситуация с Валиевой завершится положительным образом.

«Мы прочитали дуа с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях», — цитирует Аббясова РИА Новости.

Высказался и муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов, который уверен, что к татарстанской фигуристке несправедливо относятся международные организации.

«Я вижу несправедливое отношение к нашей фигуристке со стороны международных организаций. Это относится не только к Валиевой, но и к членам сборной и стране в целом. Хотел бы пожелать, чтобы справедливость восторжествовала. Молим Всевышнего даровать нашим ребятам новые достижения и победы», — заявил Аляутдинов.

Камила Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Анна Щербакова, Александра Трусова — четвертая. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о победе Камилы Валиевой в короткой программе Олимпиады в Пекине.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований — в 13.00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал, затрагивающий все аспекты решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.