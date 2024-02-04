Кононенко: Горжусь, что рекорд по пребыванию в космосе удерживает российский космонавт

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России Олег Кононенко, установивший новый мировой рекорд по пребыванию в космосе, в интервью ТАСС прокомментировал свое достижение. Сейчас он находится в годовой экспедиции на борту МКС, полет является 5-м в его карьере.

«Я летаю в космос для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды. Космонавт — профессия, о которой я мечтал, интересовался и стремился с детства», — сказал Кононенко.

По его словам, личный интерес, возможность летать, работать на орбите Земли мотивируют его на продолжение полетов.

«Я горд всеми своими достижениями, но в большей степени горжусь тем, что рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе по-прежнему удерживает российский космонавт», — заключил Кононенко.

Предыдущий рекорд принадлежал советскому и российскому космонавту, Герою РФ Геннадию Падалке, который за 5 космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.