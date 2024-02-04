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Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко 4 февраля, в 11.30 по московскому времени, побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом сообщает «Роскосмос».
«Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за 5 космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», – сказано в телеграм-канале корпорации.
5 июня в 00.00.20 Кононенко должен набрать в сумме 1 000 суток в космосе. В настоящее время он находится в годовой экспедиции на борту МКС – это его пятый полет. По ее завершению (23 сентября) космонавт суммарно налетает 1 110 суток.
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