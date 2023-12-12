Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днем Конституции страны

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Российские члены экипажа Международной космической станции поздравили сограждан с Днем Конституции Российской Федерации. Видео с поздравлением разместила в своем телеграм-канале госкорпорация «Роскосмос».

«Этот документ лежит в основе государственности нашей страны. И уважение к Основному закону должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином РФ», — сказал Герой России, командир экспедиций МКС-70 и МКС-71 Олег Кононенко.

Космонавт — испытатель Роскосмоса Николай Чуб отметил, что Конституция основана на культурных, исторических и правовых традициях нашей страны. В нашей стране проживают представители самых разных национальностей и народов, последователи различных религий.

«Конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое», — подчеркнул он.

Константин Борисов отметил, что следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Он назвал важным стремление передавать уважение к закону и подрастающему поколению.

День Конституции РФ был установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года и с того времени отмечается ежегодно, в 2005-м был включен в перечень памятных дат страны. Основной закон был принят на референдуме, который прошел 12 декабря 1993 года.

Ранее татарстанцев с праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.