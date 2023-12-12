Минниханов поздравил с 30-летием Конституции России

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции России и опубликовал в своем телеграм-канале короткое видео.

«30 лет Основному закону нашей страны!» – написал руководитель республики.

Государственный праздник был установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 года и с того времени отмечается ежегодно, в 2005-м был включен в перечень памятных дат России. Конституция была принята на референдуме, который прошел 12 декабря 1993 года.

День Конституции Татарстана праздновался более месяца назад – 6 ноября. В этом году Основному закону республики исполнилось 31 лет.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ