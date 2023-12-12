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Мухаметшин: Конституция 1993 года надежно закрепила главные ценности российского социума
12 декабря 1993 года впервые за многовековую историю существования российского государства на всенародном референдуме был принят Основной закон новой страны, вобравший в себя надежды и чаяния миллионов граждан — людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповеданий, которые подтвердили выбор в пользу строительства сильного демократического и социального государства. Об этом в поздравлении, приуроченном к 30-летию Конституции страны, сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Он подчеркнул, что Основной закон разрабатывался в сложное время — в годы серьезнейших общественно-политических потрясений и коренной трансформации государственного устройства. После распада СССР буквально с чистого листа была проведена кропотливая нормотворческая работа, приняты фундаментальные законодательные акты, регулирующие новый тип отношений между институтами гражданского общества, ветвями и уровнями власти.
«Акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом, Конституция 1993 года надежно закрепила главные ценности российского социума — непреходящий статус прав и свобод гражданина, сохранение государственного единства и территориальной целостности, идеологическое многообразие, свободные выборы и многопартийность, базовые социальные гарантии», — сказал спикер татарстанского парламента.
Он напомнил, что, отвечая на вызовы времени, в 2020 году Президент РФ Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию. В их числе — расширение социальной роли государства, сохранение исторической памяти, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, языкового и национального многообразия, охрана материнства и детства.
«События последнего времени ясно показывают, насколько важными и своевременными были эти изменения для обеспечения государственного и экономического суверенитета, дальнейшего укрепления прав и свобод граждан РФ», — заявил Мухаметшин.
Он выразил уверенность в том, что, опираясь на конституционные нормы и положения, объединив усилия в достижении общих целей, народ страны обязательно решит задачи динамичного социально-экономического развития Отчизны, достижения более высокого уровня жизни.
В этом году Основному закону страны исполняется 30 лет. Его приняли на референдуме, который прошел 12 декабря 1993 года. Ранее с праздником татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.
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