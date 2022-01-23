Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня мужская сборная России стала второй в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое место заняли норвежцы. Они прошли дистанцию 4 на 7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды, потратив четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

Россияне в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова отстали от победителей эстафеты на одну минуту 57,2 секунды. Они использовали 12 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Третье место взяли немцы, отставшие от победителей на две минуты 4,4 секунды и потратившие четыре дополнительных патрона. Программу этапа, который проходит в Антхольце с 20 января, завершит сегодня женский масс-старт.

Ранее российская мужская сборная стала победителем эстафеты на предшествующем, шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. При этом состав мужской и женской сборных России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине уже почти полностью определен.