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Спорт
23 января 2022  16:46

Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

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Сегодня мужская сборная России стала второй в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое место заняли норвежцы. Они прошли дистанцию 4 на 7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды, потратив четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

Россияне в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова отстали от победителей эстафеты на одну минуту 57,2 секунды. Они использовали 12 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг. 

Третье место взяли немцы, отставшие от победителей на две минуты 4,4 секунды и потратившие четыре дополнительных патрона. Программу этапа, который проходит в Антхольце с 20 января, завершит сегодня женский масс-старт. 

Ранее российская мужская сборная стала победителем эстафеты на предшествующем, шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. При этом состав мужской и женской сборных России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине уже почти полностью определен.

#Биатлон
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