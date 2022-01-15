Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня мужская сборная России победила в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максим Цветкова прошли дистанцию 4 на 7,5 километра за один час 11 минут и 6,1 секунды. Они использовали четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла команда Германии, отставшая на 7 секунд и потратившая два дополнительных патрона. Третьей стала сборная Беларуси, отставшая на 23 секунды и использовавшая шесть дополнительных патронов.

До этого в последний раз мужская сборная РФ выигрывала эстафету на этапе Кубка мира 13 января 2019 года. Тогда россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали первыми в немецком Оберхофе.

Завтра, 16 января, в Рупольдинге состоятся женская и мужская гонки преследования.