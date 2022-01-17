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Спорт
17 января 2022  13:11
Артур Халилуллов

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

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Стал известен состав мужской и женской сборных России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля.

По информации Metaratings, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков (запасной) вошли в состав мужской команды. А Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова представят Россию в женских соревнованиях.

Помимо этого, сообщается, что по кандидатуре Бабикова определенность наступит после его выступления на этапе Кубка мира в Антхольце. Он пройдет 20-23 января.

#Биатлон #олимпиада в Пекине
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