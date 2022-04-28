Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за санкционного давления на Россию со стороны стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР).

Спровоцированные рестрикциями проблемы с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования препятствуют введению в обращение новых сторублевых банкнот уже в 2022 году, тысячных и пятитысячных в 2023-м и так до 2025-го, как было ранее запланировано.

В обращении АБР указано, что ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги в РФ. При этом среди российских банкоматов доля оборудования данных производителей превышает 60%.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. 25 апреля ЕС анонсировала уже шестой по счету пакет антироссийских санкций.