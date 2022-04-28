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Ру Тат
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Экономика
28 апреля 2022  06:42

Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

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Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за санкционного давления на Россию со стороны стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР).

Спровоцированные рестрикциями проблемы с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования препятствуют введению в обращение новых сторублевых банкнот уже в 2022 году, тысячных и пятитысячных в 2023-м и так до 2025-го, как было ранее запланировано.

В обращении АБР указано, что ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги в РФ. При этом среди российских банкоматов доля оборудования данных производителей превышает 60%.

#санкции Запада
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