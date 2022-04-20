Российские адвокаты подадут в суд на Apple из-за прекращения работы Apple Pay

Адвакаты бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» подадут иск к компании Apple из-за необоснованного прекращения работы платежного сервиса Apple Pay. Об этом ТАСС сообщил старший партнер коллегии Константин Лукоянов.

«Действия компании следует квалифицировать как умышленное причинение морального вреда российским пользователям и владельцам устройств Apple в попытке повлиять на настроения в обществе в целом», – сказал он, отметив, что все, кто считает свои права нарушенными, могут присоединиться к групповому иску, обратившись в адвокатское бюро.

По словам Лукоянова, размер взыскания должен быть существенным для целей компенсации причиненного морального вреда.

В марте компания ограничила работу платежного сервиса Apple Pay на территории России. Лукоянов считает, что это решение привело к сокращению функциональных свойств проданных устройств, снизила ценность товаров и значительно ограничила потребительские возможности пользователей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.