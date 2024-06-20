Российская сборная по итогам восьми дней Игр БРИКС завоевала 177 золотых наград

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За восемь дней проходящих в Казани Спортивных игр стран БРИКС российские спортсмены завоевали в общей сложности 358 медалей: 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых.

На втором месте — команда Беларуси с 34 золотыми, 56 серебряными и 70 бронзовыми наградами. На третьей позиции разместилась сборная Китая (17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей).

В частности, сегодня россияне победили в командном турнире по быстрым шахматам. В девяти турах казанец Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина одержали восемь побед при одном ничьей. Серебро — у команды Китая, бронза — у команды Узбекистана.

В свою очередь российские пловцы в четверг завоевали пять золотых наград. Победителями соревнований стали Виктория Блинова (400 метров, комплекс), Мирон Лифинцев (50 метров, на спине), Софья Дьякова (200 метров, вольный стиль), Михаил Щербаков (200 метров, комплекс) и Роман Жидков (100 метров, вольный стиль).

На счету российской мужской сборной по греко-римской борьбе за сегодняшний день еще больше золотых медалей — семь. Их завоевали Эмин Сефершаев (в категории до 60 килограммов), Сергей Емелин (до 63 килограммов), Руслан Бичурин (до 67 килограммов), Нарек Оганян (до 72 килограммов), Сергей Степанов (до 77 килограммов), Вааг Маргарян (до 87 килограммов) и Нохчо Лабазанов (до 130 килограммов).

Кроме того, россияне Дмитрий Шаров и Михаил Павлов выиграли мужские соревнования каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Иван Епишин и Василий Погребан — соревнования байдарок-двоек на такой же дистанции. Среди женщин в заезде каноэ-двоек на те же 500 метров победили россиянки Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова.

Уже после того, как сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, обладателями золотых медалей стали российские фехтовальщики: рапирист Кирилл Бородачев, саблист Дмитрий Даниленко и шпажистка Татьяна Гудкова.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов наград.

В общей сложности при проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу проводятся в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.