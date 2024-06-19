За семь дней российская сборная завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам семи дней российские спортсмены завоевали 156 золотых, 93 серебряных и 63 бронзовых медали на Играх БРИКС в Казани. В общей сложности в копилке сборной страны находятся 312 медалей, первое место, следует из информации на официальном сайте соревнований.

Сегодня были разыграны медали в гребле на байдарках и каноэ, плавании, спортивной борьбе, теннисе, фехтовании и шахматах — всего 35 комплектов.

Так, в Казанской академии тенниса сегодня завершились командные соревнования по теннису. Среди женских и мужских сборных лучшими стали россияне. В обоих финалах нашим спортсменам пришлось бороться за победу с белорусскими теннисистами. В результате Илья Симакин и Данил Панарин обыграли Эрика Арутюняна и Даниила Остапенкова, а Полина Кудерметова и Елена Приданкина взяли золото, выиграв матчи против Эвелины Ласкевич и Дарьи Хомутянской. К слову, Симакин и Кудерметова являются представителями Татарстана.

Фото: https://t.me/KAZAN2024_BRICS

Среди победителей в сборной России оказалось еще несколько татарстанцев:

— Софья Дьякова стала чемпионкой по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 04:07.07;

— Светлана Липатова стала лучшей в спортивной борьбе в весе до 59 кг, одержав победу над соперницей из Белоруссии со счетом 5:2;

— Екатерина Кошкина завоевала золото в спортивной бортье в весе до 62 кг. За победу она сразилась с представительницей Узбекистана, поединок завершился со счетом 3:0;

— олимпийская чемпионка Марта Марьянова заняла первое место в соревнованиях по фехтованию на рапирах, завершив поединок с соотечественницей Анной Соловьевой со счетом 15:10.

— серебро российской сборной в блице принес шахматист Владислав Артемьев. После 11 туров он набрал 8,5 очка.

По данным Минспорта Татарстана, представители республики завоевали 20 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей Игр.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.