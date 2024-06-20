Сборная России досрочно победила в медальном зачете Игр БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Спортивных игр стран БРИКС, которые проходят в Казани.

На счету российских спортсменов — 173 золотые медали. Кроме того, они завоевали 101 серебряную и 69 бронзовых наград.

На втором месте — команда Беларуси с 32 золотыми, 56 серебряными и 68 бронзовыми медалями. На третьем — сборная Китая с 17 золотыми, 17 серебряными и 12 бронзовыми наградами.

При этом в рамках турнира из 387 комплектов медалей осталось разыграть лишь 140. В связи с этим стоит отметить, что в двух дисциплинах белорусские атлеты состязаться не будут.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран.

Зрители могут посетить в том числе и мероприятия культурной программы. На всех объектах работают аниматоры, в «Баскет-холле» и Дворце единоборств гости могут приобрести фирменную атрибутику Игр БРИКС, в том числе талисман соревнований (это мягкая игрушка — леопард Бриксик).

В общей сложности при проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу проводятся в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.