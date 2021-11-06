Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на третьем этапе серии Гран-при в итальянском Турине, передает РИА Новости.

Сегодня в произвольной программе Щербакова набрала 165,05 балла. За счет этого она добилась победы, получив по сумме двух программ 236,78 балла.

Второй стала еще одна россиянка — Майя Хромых, которая набрала 154,31 балла в произвольной программе и 226,35 в сумме. Третье место у бельгийки Луны Хендрикс, заработавшей 145,53 балла за произвольную программу и 219,05 балла в сумме.

Очередной этап Гран-при по фигурному катанию проходит с 5 по 7 ноября в итальянском Турине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уроженка Казани Камила Валиева выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда.