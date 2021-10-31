Камила Валиева выиграла этап Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

Уроженка Казани Камила Валиева победила в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при — Skate Canada в Ванкувере, установив два мировых рекорда. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская фигуристка получила 180,89 балла за произвольную программу и набрала в сумме 265,08 балла. Таким образом она превзошла собственные результаты, достигнутые на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy (174,31 и 249,24 балла соответственно).

При этом второе и третье места на Skate Canada также заняли россиянки — Елизавета Туктамышева с 232,88 балла и Алена Косторная с 214,54.

На прошедшем в Лас-Вегасе первом этапе Гран-при, Skate America, победительницей в женском одиночном катании стала представительница России Александра Трусова. Второй результат тогда показала Дарья Усачева.

Очередной этап Гран-при пройдет с 5 по 7 ноября в итальянском Турине.

Камила Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2019/20. Она тренируется у Этери Тутберидзе.